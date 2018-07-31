Оператор проекта «Северный поток – 2» разработал маршрут газопровода в обход Дании

16:54 | 2.08.2018

Оператор проекта «Северный поток – 2» компания Nord Stream-2 AG разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта, сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV Манфред Ляйтнер, передает Взгляд.



«Мы разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG разработал. Для него не потребуется дополнительных разрешений. Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне», — сказал Ляйтнер.



Напомним, в конце июня премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген может заблокировать или отстрочить строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который проходит по территории королевства. Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.