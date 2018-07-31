16:48 | 2.08.2018

Американский производитель электрокаров Tesla отчитался о рекордных убытках во II квартале. Они составили $717,7 млн по сравнению с 336,4 млн за аналогичный период прошлого года, передает «Ведомости». Как отмечается, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности в электрокар Model 3.



В отчете также говорится, что совокупная выручка компании во втором квартале текущего года выросла до почти $4 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($2,79 млрд).



Как отмечает lenta.ru, Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.