Над Черным морем неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером рейса Анталья-Москва

16:00 | 2.08.2018

Опасное сближение неопознанного самолета с российским лайнером рейса Анталья — Москва произошло над Черным морем, сообщает «Интерфакс».



Инцидент произошел в среду, 1 августа, в турецком воздушном пространстве над Черным морем. При приближении к российской границе в кабине экипажа самолета А-330 авиакомпании IFly сработала сигнализация об опасном сближении с воздушным судном. Капитан корабля принял решение незамедлительно изменить высоту, благодаря чему удалось избежать столкновения, передает iz.ru. Позже А-330 совершил посадку во Внуково.



Специалисты пытаются выяснить подробности произошедшего, пока информации о втором борте нет. Также уточняется, что на связь с российскими авиадиспетчерами он не выходил.