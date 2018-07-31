На юге Лондона зарезали участника рэп-группы Moscow17

15:54 | 2.08.2018

Молодой рэпер под псевдонимом Incognito, участник рэп-группы Moscow17 скончался от ножевого ранения на юге Лондона, говорится на странице Twitter музыкальной группы.



Нападение произошло на улице Уорхам-стрит в Лондон. На молодых людей напали со спины. Рэпер Incognito от полученных ножевых ранений скончался на месте, еще нескольких человек госпитализировали. Ранее при схожих обстоятельствах в том же районе зарезали другого артиста той же группы — 17-летнего Райема Эйнсуорта Бартона, отмечает НТВ. Двоих подозреваемых в убийстве задержали, сейчас они находятся под стражей.



23-летний рэпер Incognito входил в состав группы Moscow17. Коллектив выпустил треки с названиями Moscow March, Russian и We're Russian.