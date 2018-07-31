Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

12:40 | 2.08.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в своём Twitter. Трамп также поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он «сдержал слово» и начал процесс отправки в США останков американских военных, погибших во время Корейской войны. «Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо — я с нетерпением жду с вами встречи!» — написал Трамп.



Как напоминает Kp.ru, ранее Белый дом сообщил, что Северная Корея передала Соединенным Штатам останки военнослужащих США, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Об этом в числе прочего договорились Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре 12 июня.