12:35 | 2.08.2018

Британские журналисты обвинили миротворцев ООН в массовых изнасилованиях детей по всему миру. По их данным, тысячи «голубых касок» осуществляли сексуальное насилие над голодающими детьми и женщинами в местах службы, передает iz.ru.



Телеканал Channel 4, проведя собственное расследование, установил, что за последние 20 лет более 1700 миротворцев были обвинены в изнасилованиях мирных жителей, однако до судов дошли лишь 50 дел.



Репортеры опросили некоторых пострадавших. Жительница Конго Валери, к примеру, призналась, что ее изнасиловали в 14 лет — француз Дидье Бурже предложил ей деньги, и она согласилась, так как ее семья испытывала серьезные денежные трудности. В 2004 году стало известно, что он надругался более чем над 20 несовершеннолетними. Его осудили на родине за два доказанных случая.