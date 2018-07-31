Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере 250 млн долларов

12:31 | 2.08.2018

Сенат США одобрил оборонный бюджет страны, в котором предусматривается выделение в 2019 году $250 млн Украине на помощь в укреплении обороноспособности государства. Об этом заявили в украинском посольстве в Соединенных Штатах, передает iz.ru. В 2018 финансовом году на эти цели было выделено $200 млн.



Согласно последней редакции документа от 19 июля, из $250 млн помощи Киеву $50 млн пойдут на поставки летального вооружения для ВСУ. Последней инстанцией для утверждения ассигнований украинской армии остается президент США, отмечает РБК.