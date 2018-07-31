Три российские биатлонистки будут выступать за национальную команду Украины

12:12 | 2.08.2018

Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак заявил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за национальную команду Украины, сообщает «Советский спорт».



Брынзак отметил, что родители всех трех девушек являются гражданами Украины, однако у самих спортсменок украинских паспортов пока нет. В настоящее время девушки проходят процесс натурализации.



Функционер подчеркнул, что биатлонистки такого уровня не помешают сборной Украине.