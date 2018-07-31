В Вене полицейских собак обули в кеды для защиты от соприкосновения с горячим асфальтом

12:04 | 2.08.2018

Полицейским собакам Вены в связи с жарой выдали обувь для защиты лап от соприкосновения с раскаленным асфальтом. Об этом сообщила пресс-секретарь городского полицейского управления Микаэла Россман.



Обычно лапы животных приспособлены к высоким температурам, однако установившаяся в Вене тридцатиградусная жара прогревает асфальт до пятидесяти градусов, и это приводит к ожогам лап, передает lenta.ru. При этом данные ботинки также используются в поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.