Девять человек погибли в ДТП с участием грузовика на юге Китая

11:45 | 2.08.2018

Девять человек погибли, еще двое получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщили в местной полиции.



Смертельная авария произошла 1 августа. По предварительной информации, водитель цементовоза не справился с управлением и допустил его опрокидывание. Грузовик рухнул на проезжавшие рядом автомобили.



На данный момент водитель грузовика задержан полицией. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.