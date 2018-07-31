Боксер Александр Усик отказался от звания «Герой Украины»

11:23 | 2.08.2018

Украинский боксер Александр Усик на пресс-конференции в среду весьма скептически отнесся к идее присвоить ему звание «Герой Украины», передает Р-спорт. «Герой? Не нужны мне никакие награды. Для своего народа, для некоторых людей из моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого ордена», — заявил Усик. Также боксер отметил, что для него признанием являются переживания и молитвы людей.



Как напоминает gazeta.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал спортсмена символом борьбы государства, а премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание Героя Украины.



Напомним, в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который проходил в Москве на позапрошлой неделе, Усик нанес поражение россиянину Мурату Гассиеву, одержав победу по итогам 12 раундов единогласным решением судей. Украинец, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и завоевал Кубок Мохаммеда Али.