По данным СМИ, российских журналистов допрашивали перед убийством в ЦАР

11:16 | 2.08.2018

Члены российской съемочной группы, убитые в Центральноафриканской Республике (ЦАР), перед расправой были похищены и допрошены. Об этом сообщает местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники.



По его информации, к убийству журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко причастны боевики мусульманской группировки «Селека», контролирующие окрестности города Декоа (он находится на пути, по которому ехали россияне). Ими руководит человек по имени Нуреддин Адам.



Как напоминает РБК, журналисты занимались в ЦАР съемками фильма о «российских наемниках из ЧВК Вагнера». О своем приезде в страну они не уведомили российское представительство и местные власти. 31 июля журналисты, двигавшиеся по дороге без сопровождения, подверглись нападению вооруженных людей.