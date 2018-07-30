Петр Порошенко планирует предъявить России в связи с «нанесенным ущербом» в Донбассе

17:21 | 1.08.2018

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть иск против России в связи с «нанесенным ущербом» в Донбассе. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. По его словам, Киеву предстоит сформулировать «консолидированные претензии» к нашей стране.



«Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа», — цитирует RT сообщение Петра Порошенко.