Из собора шведского города Стренгнес похитили королевские регалии XVII века

17:18 | 1.08.2018

В центральной Швеции из собора города Стренгнес похитили похоронные регалии династии Васа. По информации полиции, пропали корона и держава Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.



По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является «кражей у всего шведского общества».



Стражи порядка проводят масштабную операцию, чтобы как можно быстрее найти воров, однако пока что полиции не удалось установить их местонахождение, передает «Интерфакс».