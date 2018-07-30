Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем

17:13 | 1.08.2018

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за проблем со здоровьем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



Свобода Ассанжу за пределами дипломатической миссии не гарантирована, отмечает агентство. У полиции Великобритании есть ордер на его арест за неявку в суд на рассмотрение вопроса о причастности к совершению сексуальных преступлений в Швеции. При этом дело о домогательстве было прекращено властями Швеции еще в мае 2017 года, передает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.