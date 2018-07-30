В Таджикистане нейтрализовали террористов, готовивших атаку на российскую военную базу

17:07 | 1.08.2018

В Таджикистане сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали подпольную террористическую ячейку, готовившую в том числе атаку на российскую военную базу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей Госкомитета нацбезопасности республики.



14 террористов нейтрализовали еще в феврале. По данным Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, они планировали теракты во время празднования Навруза, в том числе и против российской 201-й военной базы в Душанбе.



Двое из злоумышленников — 25-летний житель Душанбе Фахриддин Гулов и его ровесник Махмуджон Азамов — получили 26 лет лишения свободы. Остальные — по семь лет тюрьмы. Все признаны виновными в наёмничестве, экстремизме, терроризме. По данным таджикской спецслужбы, боевики проходили подготовку в Афганистане, после чего воевали за ИГ (организация запрещена в РФ).