В Минтрансе назвали нецелесообразным проект по реконструкции автодороги Джубга — Сочи

16:53 | 1.08.2018

Реализация проекта по реконструкции автодороги Джубга — Сочи в настоящее время нецелесообразна: осуществить проект крайне сложно технически, а его стоимость высока, сообщили в Минтрансе.



Отмечается, что варианты реконструкции трассы прорабатывались совместно с Росавтодором. По предварительным оценкам, проект может стать чрезвычайно капиталоемким — в нынешних ценах на его реализацию ушло бы не менее 1,6 трлн руб.



Ранее в среду газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Росавтодор разработал концепцию реконструкции дороги Джубга — Сочи (А147).