В РФ появится первый железнодорожный лоукостер

16:49 | 1.08.2018

Дочернее предприятие РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) планирует запустить услугу бюджетных перевозок пассажиров в поездах дальнего следования. Под лоукостер хотят выделить старые, еще не списанные вагоны без кондиционеров и биотуалетов, передает iz.ru.



Сейчас предусмотрено три класса обслуживания — бизнес, комфорт и эконом. Старые вагоны до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «экономбюджет». В документе отмечается, что для таких поездов будет действовать сниженный тариф за счет отсутствия сервисов. Дата запуска железнодорожного лоукостера не уточняется, передает russian.rt.com.