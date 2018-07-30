Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре

16:35 | 1.08.2018

Минувшей ночью на улице Ставропольской в столице Кубани произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего известному форварду ФК «Краснодар» и сборной России Федору Смолову.



Форвард сборной РФ, видимо, не справился с управлением и, по версии LIfe, «пролетел десятки метров, сминая металлический бордюр». «Кубанские новости» сообщили, что Смолов был за рулем BMW M5 First Edition, на котором обычно ездит его девушка, но в момент аварии машиной управлял сам Федор. Пострадавших в результате инцидента нет.



«Краснодар» не располагает информацией об аварии с участием своего игрока. В клубе РИА Новости сообщили, что Смолов «жив, здоров и с ним все в порядке».