Россия и мир
16:35 | 1.08.2018
Нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Форвард сборной РФ, видимо, не справился с управлением и, по версии LIfe, «пролетел десятки метров, сминая металлический бордюр». «Кубанские новости» сообщили, что Смолов был за рулем BMW M5 First Edition, на котором обычно ездит его девушка, но в момент аварии машиной управлял сам Федор. Пострадавших в результате инцидента нет.
«Краснодар» не располагает информацией об аварии с участием своего игрока. В клубе РИА Новости сообщили, что Смолов «жив, здоров и с ним все в порядке».
© «Вечерние Ведомости»
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