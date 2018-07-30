В Пенсионном фонде объявили о повышении выплат работающим пенсионерам

16:30 | 1.08.2018

С 1 августа 2018 года в России у работающих пенсионеров вырастут пенсии. Размер надбавки будет индивидуальным, но максимум, что обещает государство, — 235 рублей. Индексация работающим пенсионерам по-прежнему заморожена — надбавка осуществляется за счет страховых взносов работодателя, передает gazeta.ru.



Перерасчет коснулся всех работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы их работодателями, отмечает РБК.



В августе 2017 г. ПФР пересчитал пенсии 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 г. Средний размер прибавки составил 169 руб.