В МИД сообщили, что погибшие российские журналисты поехали в ЦАР как туристы

16:25 | 1.08.2018

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты поехали в эту страну в качестве туристов. «Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была как туристическая», — сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД России Захарова.



«Были подтверждены те фамилии, которые назывались в прессе», — также сказала Захарова. Как сообщал главный редактор проекта «Центр управления расследованиями» Андрей Коняхин, в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.



Съемочная группа в составе Джемаля, Радченко и Расторгуева прибыла в африканскую страну 28 июля для съемок фильма о ЧВК Вагнера. Последний раз журналисты выходили на связь 29 июля. Два дня спустя их тела обнаружили в оставленной машине в префектуре Кемо, в 33 км севернее Сибута. Associated Press со ссылкой на данные властей ЦАР отмечает, что нападавших было 10 человек, на них были тюрбаны, они говорили по-арабски.