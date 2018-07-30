В Facebook обнаружили попытки повлиять на результаты выборов в США

14:45 | 1.08.2018

Facebook информировал власти США о выявленной «скоординированной кампании влияния» перед очередными американскими выборами. Кто именно вел эту кампанию, в соцсети пока не знают, передает РБК.



Как отмечается, из социальных сетей Facebook и Instagram удалены 32 страницы и аккаунта. В сообщении компании говорится, что данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.



В соцсети подчеркнули, что обнаруженные страницы и аккаунты были связаны с протестами, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе.



В ноябре нынешнего года в США пройдут выборы в палату представителей в конгрессе, напоминает gazeta.ru.