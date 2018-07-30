В Петербурге на 55-м году жизни умерла актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" Людмила Глухова

14:31 | 1.08.2018

В Санкт-Петербурге на 55-м году жизни умерла актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова. Её не стало 29 июля, но о смерти артистки стало известно только сегодня.



Как передает russian.rt.com, в 2012 году Людмила Глухова возглавила КДЦ «Красногвардейский». Также она известна ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». В 2005 году её работа в спектакле «Человек дождя» была отмечена театральной премией «Золотая маска».