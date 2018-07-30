Дональд Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

14:11 | 1.08.2018

Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом он сказал своим сторонниками в городе Тампа штата Флорида.



«Много людей не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали сооружать большие участки стены, но, мы будем об этом говорить, нам нужно больше. Мы будем идти на решительные действия, но мы их получим», — сказал американский президент, передает РБК.



По его словам, республиканцы хотят сильные границы и отсутствие преступности. Американский лидер считает, что позиция демократов, которые выступают против стены, равносильна массовому распространению преступности, сообщает lenta.ru.