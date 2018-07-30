Эдуард Успенский и «Союзмультфильм» договорились о правах на «Простоквашино»

14:03 | 1.08.2018

Писатель Эдуард Успенский и «Союзмультфильм» заключили сделку на право использования оригинальных сценариев мультфильма о Простоквашино, десяти литературных историй из этой серии, которые ранее не были экранизированы, а также лицензию на использование товарных знаков с изображениями героев, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.



Согласно договору, Успенский не может выдавать лицензии на использование этих произведений и товарных знаков другим лицам, весь процесс лицензирования будет происходить через «Союзмульфильм». Сам автор будет получать роялти. По словам юриста создателя героев знаменитого мультфильма, договором довольны обе стороны.