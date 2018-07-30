Самозанятых россиян хотят вывести из-под действия Трудового кодекса

13:43 | 1.08.2018

Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства.



Речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые сейчас регулируются трудовым законодательством. Однако, как отмечается в документе, зачастую такая деятельность ведется без оформления отношений. Таким образом, работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные ТК: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы и другие обязательные платежи, оформить свидетельство пенсионного страхования, передает РИА «Новости».



Это не первая попытка властей упорядочить отношения с самозанятыми, однако до сих пор универсального решения не было найдено. Так, в прошлом году власти предложили самозанятым налоговую амнистию и затем продлили ее до конца этого года. Однако успеха она не имела: за все время на налоговый учет встали меньше тысячи человек.