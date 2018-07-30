По данным СМИ, в Краснодарском крае могут построить дорогу за 1,2 триллиона рублей

13:18 | 1.08.2018

Дорога стоимостью 1,2 трлн рублей может появиться в Краснодарском крае. Согласно планам Росавтодора, четырехполосная скоростная трасса соединит поселок Джубга с городом Сочи, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.



В статье говорится, что сейчас единственная дорога, соединяющая два населенных пункта, представляет собой двухполосный серпантин протяженностью 170 км. Росавтодор разработал проект реконструкции трассы, который, по сути, является предложением построить новую дорогу. Это будет четырехполосная скоростная магистраль длиной 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч.



По оценкам Росавтодора, соединительный участок возможно построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Предварительную стоимость проекта источники оценивают в 1,2 трлн руб. (в ценах 2017 года). Для его реализации власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства.