В Центральноафриканской Республике рассказали о напавших на российских журналистов

13:12 | 1.08.2018

Съемочную группу, собиравшую в Центральноафриканской Республике материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, перед убийством захватили примерно 10 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника города Сибю (Сибут) Марселина Йойо.



На Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко напали около шести часов вечера недалеко от Сибута.



«Их похитили около десяти злоумышленников, все носили тюрбаны и говорили только по-арабски. Три россиянина были убиты на месте. Водитель сбежал и сообщил властям о произошедшем около пяти часов утра», — заявил чиновник.



Как отмечает «Эхо Москвы», в ЦАР Джемаль, Радченко и Расторгуев приехали в рамках расследования о работе ЧВК Вагнера. Первые сообщения о российских наемниках в Африке стали появляться еще в конце прошлого года. Сообщалось, что съемочная группа собиралась посетить базу в районе столицы страны, где, предположительно, находятся наемники «Вагнера».