Зарезавшие отца сестры рассказали, что не могли ходить в школу из-за побоев

15:40 | 31.07.2018

Сестры, зарезавшие своего отца на северо-востоке Москвы, пожаловались правозащитникам на систематические побои: часто из-за синяков и ран на лицах девушки даже не могли ходить в школу; мужчина заставлял своих дочерей фактически выполнять дома роль рабынь, рассказал РИА «Новости» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.



«Отец никуда нас не отпускал, чтобы никто не видел синяков и побоев. Сколько я себя помню, он нас бил всегда. У него дома было столько оружия. Пистолет, револьвер какой-то, дробовик. Бита, ножи. Сколько раз он угрожал убить», — рассказали девочки, передает life.ru.



Убийство произошло 27 июля, тело мужчины нашли в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. Источники рассказали, что на теле нашли около 36 ножевых ранений. Свой поступок девушки объяснили длительными моральными страданиями, которые им причинил отец. По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.