«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку на туристов в Таджикистане

15:35 | 31.07.2018

Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за наезд на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, ещё трое пострадали, сообщает BBC. При этом в ИГ не предоставили никаких доказательств своих слов.



На группу из семи туристов напали 29 июля, когда они ехали на велосипедах. Неизвестные сбили их на автомобиле, после чего напали с холодным и огнестрельным оружием и скрылись с места инцидента. Среди жертв — два гражданина США, голландец и швейцарец. Три других иностранца получили легкие травмы, им была оказана медицинская помощь и поддержка психологов.