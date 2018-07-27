Депутаты Госдумы предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензии

15:29 | 31.07.2018

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица, сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа и главу экспертно-консультативного совета (ЭКС) «Единой России» Дмитрия Сазонова.



За ведение бизнеса без государственной регистрации (ст. 14.1 КоАП) штраф предлагают повысить за первое нарушение до суммы в 5–10 тысяч рублей, а за второе — до 20–30 тысяч рублей. В данный момент размер штрафа — от 500 до 2 тысяч рублей.



По информации издания, инициатива уже поддержана в Минюсте и в думской фракции «Единой России», но при этом авторам поправок предложено подумать о смягчении размера взыскания.