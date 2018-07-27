15:07 | 31.07.2018

Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысил 100 миллионов долларов. Цифры приводят эксперты страховой компании Aon Benfield.



Как передает агентство Reuters, площадь наиболее крупного пожара превысила 330 кв. км. Пожарным удалось локализовать возгорание лишь на 20%.



В результате пожаров, которые бушуют в городах штата с 23 июля, погибли уже шесть человек. В округе Шаста эвакуированы порядка 40 тыс. человек, передает iz.ru.