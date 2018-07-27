По данным СМИ, разведка США нашла признаки производства новых ракет в КНДР

15:03 | 31.07.2018

Представители американской разведки обнаружили свидетельства, что Северная Корея конструирует новые ракеты. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США. Отмечается, что создание ракет, способных достичь Соединённых Штатов, осуществляется на производственной площадке, на которой ранее изготавливались первые в этой стране межконтинентальные ракеты.



Источники The Washington Post сообщили, что такие данные были получены благодаря снимкам со спутника, которые были сделаны в последние несколько недель. Сами ракеты специалисты не видели, однако на снимках были замечены зачехленные тягачи, на которых ранее перевозили именно такие снаряды.