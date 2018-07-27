В Пакистане спасли петербургского альпиниста Александра Гукова

14:59 | 31.07.2018

Петербургский альпинист Александр Гуков, который оказался заблокированным на склоне горы Латок-1 в Пакистане на несколько дней, спасен. Как сообщила в «Фейсбуке» участница спасательной операции, член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, Гуков находится в больнице в городе Скарду, передает «Интерфакс». По ее словам, в спасательной операции задействовали два пакистанских вертолета.



На Латок-1 Гуков поднимался вместе с другим альпинистом — Сергеем Глазуновым. 27 июля стало известно, что во время спуска с горы Глазунов сорвался и погиб, а Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тыс. м.



Гуков провел на склоне более шести дней, причем его положение усугублялось отсутствием еды и снаряжения, которые были утрачены при падении его напарника. Спасательная операция осложнялась тяжелыми погодными условиями.