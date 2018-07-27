В Москве в возрасте 55 лет скончалась актриса Наталья Кузнецова

14:54 | 31.07.2018

Актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова умерла в возрасте 55 лет после тяжелой болезни. Об этом РБК сообщили в театре.



Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа с 11 часов утра. Об этом сообщила заместитель худрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова. Мероприятия начнутся в Боткинской больнице, там же будет проходить отпевание. Похоронят актрису на Митинском кладбище, отмечает РИА «Новости».



Кузнецова играла в спектаклях «Утиная охота — 90», «Барышня-крестьянка», «Бедность не порок». Она также снималась в сериалах «Жуков», «Тёмное царство» и «Сваха».