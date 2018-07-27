Совет Евросоюза ввел санкции против шести компаний за строительство Крымского моста

14:42 | 31.07.2018

Совет ЕС ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. Соответствующее решение от 30 июля опубликовано в официальном журнале ЕС. «Совет ЕС рассматривает строительство Керченского моста как дальнейшие действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.



Санкции введены против ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые ранее уже были включены в санкционный список США и ЕС. Также ограничения распространяются на АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», разработчика проекта моста, АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД», которое является основным подрядчиком строительства трассы в Крым «Таврида», автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему, отмечает РБК.



Общее число организаций, включенных в санкционный список Евросоюза, достигло 44. Кроме того, ЕС запретил въезд на территорию объединения 155 лицам, их активы также заморозили.