В Москве простились с писателем Владимиром Войновичем

16:34 | 30.07.2018

Друзья, близкие и поклонники таланта простились с писателем Владимиром Войновичем и почтили его память. Как отмечает РИА «Новости», прощание с писателем прошло в Центральном доме литераторов, где на сцене Большого зала был установлен открытый гроб, украшенный белыми цветами и венками, к которому люди несли цветы.



Владимир Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на 29 июля в возрасте 85 лет. Ранее стало известно, что похороны писателя состоятся на Троекуровском кладбище.



Войнович – автор таких произведений, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».