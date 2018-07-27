В Пекине разбился гражданский вертолет, пострадали четыре человека

16:30 | 30.07.2018

Вертолет разбился на севере Пекина, пострадали четыре человека, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление дорожной полиции Пекина. На данный момент предполагается, что авария произошла, когда вертолет попытался совершить вынужденную посадку из-за технических проблем. Как отмечает gazeta.ru, никто из людей, находившихся в момент крушения вертолета на земле, не пострадал.