В Сейме Польши хотят предъявить РФ претензии о выплате военных репараций

16:26 | 30.07.2018

Сейм Польши грядущего созыва хочет предъявить Российской Федерации претензии о выплате военных репараций. Об этом заявил глава комитета парламента по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.



«В следующем созыве парламенту следует подготовить претензии к России о компенсации ущерба, который стране нанес Советский Союз, — сказал Аркадиуш Мулярчик. — Я знаю, что такие требования уже готовы предъявить страны Балтики».



При этом, по его мнению, исполнение требований маловероятно, поскольку «Россия — это страна, не уважающая международный правопорядок». При этом, по словам Мулярчика, требования все же нужно предъявить. О точной сумме возмещения данных нет.