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Россия и мир


16:14 | 30.07.2018

74% граждан Великобритании недовольны работой Терезы Мэй на посту премьер-министра

Большинство граждан Великобритании (74%) выразили неудовлетворение работой премьер-министра Соединенного Королевства Терезой Мэй на посту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты проведенного опроса.

Противоположной точки зрения придерживаются 24 процента респондентов, показал опрос, проведённый телеканалом Sky News. Ещё больше британцы недовольны тем, как правительство ведёт переговоры по выходу из Евросоюза. Только 10 процентов оценили деятельность кабинета на оценку «хорошо», отмечает «Эхо Москвы».

© «Вечерние Ведомости»

 


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