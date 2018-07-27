Россия и мир
16:14 | 30.07.2018
74% граждан Великобритании недовольны работой Терезы Мэй на посту премьер-министра
Противоположной точки зрения придерживаются 24 процента респондентов, показал опрос, проведённый телеканалом Sky News. Ещё больше британцы недовольны тем, как правительство ведёт переговоры по выходу из Евросоюза. Только 10 процентов оценили деятельность кабинета на оценку «хорошо», отмечает «Эхо Москвы».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:20 | 30.07.2018
Пермский край вошел в топ-15 регионов России с наибольшим числом предприятий по переработке пластика
18:16 | 30.07.2018
В Перми завершены полевые работы по поиску останков Михаила Романова, запланированные на этот год
17:58 | 30.07.2018
Гонщик Сергей Карякин о создании детской мотошколы в Екатеринбурге: «Нужна поддержка правительства»
17:47 | 30.07.2018
В Осе готовятся отметить день рождения Витуса Беринга
17:35 | 30.07.2018
Спустя две недели после окончания ЧМ в Екатеринбурге все еще закрыта улица Татищева
17:21 | 30.07.2018
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по громкому делу о вымогательстве
17:15 | 30.07.2018
В День ВМФ в Перми провели праздник Нептуна
16:57 | 30.07.2018
В Екатеринбурге вручили дипломы выпускникам УрЮИ МВД России
16:22 | 30.07.2018
Гроза свердловских криминальных авторитетов получил звание полковника
16:16 | 30.07.2018
С начала года в авариях на свердловских дорогах пострадали 53 велосипедиста. Два человека погибли
15:46 | 30.07.2018
В Екатеринбурге стартовал чемпионат профессионального мастерства для работников атомной отрасли
15:26 | 30.07.2018
Суд оставил в силе наказание в виде штрафа для мужчины, избившего инвалида в ТЦ «Алатырь»
14:58 | 30.07.2018
Число кандидатов на выборах в городскую думу Екатеринбурга сокращается
14:58 | 30.07.2018
Иностранные журналисты посетили Средний Урал
14:03 | 30.07.2018
В Челябинске открылась школа евразийского эксперта
13:59 | 30.07.2018
«МегаФон» переходит на новые стандарты связи
13:59 | 30.07.2018
В Свердловской области ЧОП наказали за нарушение правил хранения оружия
13:32 | 30.07.2018
В Серове немецкая овчарка покусала 6-летнего мальчика
13:07 | 30.07.2018
Игорь Сапко подвел итоги весенней сессии Госдумы
12:57 | 30.07.2018
На Урале сотрудник ДПС, оформлявший справки о фиктивных ДТП, получил наказание в виде штрафа
12:00 | 30.07.2018
В Екатеринбурге пройдет крестный ход памяти святых Бориса и Глеба
11:38 | 30.07.2018
Завершился пермский этап самой протяженной в мире велогонки Trans Siberian Extreme 2018
10:40 | 30.07.2018
В Кировграде вынесли приговор группе наркоторговцев
10:16 | 30.07.2018
Екатеринбуржцы задолжали за газ почти 100 млн рублей
09:53 | 30.07.2018
На Уралмаше на два месяца перекрыли участок переулка Соснового
09:27 | 30.07.2018
За долг в 370 тысяч рублей у тагильчанина арестовали погрузчик
09:15 | 30.07.2018
Ночью в «цыганском поселке» сгорел дом
18:35 | 29.07.2018
В Екатеринбурге пропал ребёнок
18:21 | 29.07.2018
На трассе Тюмень – Екатеринбург машина загорелась на ходу
18:07 | 29.07.2018
В Екатеринбурге из-за дождя сорвано празднование Дня ВМФ
14:02 | 29.07.2018
Дорожные службы Нижнего Тагила уличены в фальсификации данных о выполненных работах
13:16 | 29.07.2018
В Екатеринбурге есть бары, где охрана просто смотрит, как бьют посетителей
11:51 | 29.07.2018
За минувшую ночь на Среднем Урале произошло четыре крупных пожара
11:15 | 29.07.2018
На Челябинском тракте КамАЗ врезался в иномарку и сбил пешехода
20:49 | 28.07.2018
ФК «Урал» проиграл «Анжи» со счетом 0:1
17:33 | 28.07.2018
В Серове погиб 31-летний рабочий металлургического завода во время смены
15:44 | 28.07.2018
В Екатеринбурге автомобиль с компанией молодых людей попал в ДТП
15:04 | 28.07.2018
МЧС предупреждает: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды
13:02 | 28.07.2018
В Екатеринбурге прошёл митинг против пенсионной реформы. Вся площадь Советской Армии заполнена протестующими
12:00 | 28.07.2018
В Свердловской области расследуют смерть полицейского в больнице. Его родственники винят во всём врачей