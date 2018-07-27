Япония решила свернуть системы ПВО из-за снижения ракетно-ядерной угрозы КНДР

16:05 | 30.07.2018

Япония решила свернуть комплексы ПВО «Пэтриот» на юго-западе страны из-за снижения ракетной угрозы со стороны КНДР. Планируется свернуть установки в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме, которые были развернуты в августе 2017 года после угроз Пхеньяна запустить баллистические ракеты в сторону территорий США в Тихом океане через воздушное пространство Японии, передает iz.ru. При этом системы ПВО на территории оборонного ведомства в Японии останутся развёрнутыми.