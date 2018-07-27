Российский вице-премьер Борисов рассказал о дороговизне танков «Армата»

15:49 | 30.07.2018

Российский вице-премьер Юрий Борисов объяснил, что ВС страны не стремятся закупать танки «Армата» из-за их дороговизны, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что один образец в серийном производстве стоит 250 миллионов рублей.



«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с «Бумерангами», — пояснил Борисов.



Модернизация, по мнению Борисова, сейчас целесообразнее, чем приобретение новой техники. При гораздо более скромном бюджете, чем у стран НАТО, России, благодаря изучению модернизационного потенциала старых образцов, удается решать поставленные перед вооруженными силами задачи.