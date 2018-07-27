Семьи с инвалидами освободили от взносов на капитальный ремонт

15:42 | 30.07.2018

Путин подписал закон, который частично или полностью освобождает от уплаты взносов на капитальный ремонт не только неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и семьи, где проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды I и II группы, передает РИА «Новости». Льгота будет предоставляться в размере 50 % (для граждан, достигших 80 лет, — в размере 100 %). Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.