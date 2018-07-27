Россия выиграла у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам

15:34 | 30.07.2018

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам, сообщает РИА «Новости».



В деле под номером DS499 рассматривалась жалоба Украины на то, что в 2014 году российские сертификационные органы приостановили действие выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей и ограничили выдачу новых сертификатов. Также Россия отказалась признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Белоруссии и Казахстане, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники. В 2015 году Украина подала в ВТО иск к России из-за введения ограничений.