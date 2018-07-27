Пресс-секретарь Кобзона рассказала о его состоянии

15:29 | 30.07.2018

Пресс-секретарь депутата Госдумы и народного артиста СССР Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о его состоянии. «Нет никаких изменений в худшую сторону», — отметила Виноградова.



Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Кобзона. Источник в Госдуме уточнил РИА Новости, что первый замглавы комитета ГД по культуре находится в стабильно тяжелом состоянии. В субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Кобзона резко ухудшилось и он впал в кому. Сестра народного артиста СССР Гелена опровергла RT информацию о коме.