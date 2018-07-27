В результате пожара в частном доме в Сочи погибли восемь человек

12:22 | 30.07.2018

Восемь человек погибли при пожаре в частном жилом доме в Сочи. Открытое горение полностью ликвидировано, его площадь составила 300 кв. м. В настоящее время пожарные проливают здание и разбирают сгоревшие конструкции, передает РИА «Новости».



Власти Сочи подтвердили гибель восьми человек. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, вероятно, из стран СНГ, сообщили в мэрии города-курорта.