Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91

11:45 | 30.07.2018

Число жертв лесных пожаров на востоке от Афин в Греции возросло до 91. Пропавшими без вести числятся 25 человек. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на пресс-секретаря национальной пожарной службы Ставрулу Маллири. Ранее сообщалось, что ранения получили около 190 человек.



Как отмечает РИА «Новости», премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за пожары. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров.