Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

11:11 | 30.07.2018

Россия попала в топ-10 стран с самым дешевым бензином. Стоимость литра топлива в стране составила 0,72 доллара. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



На первом месте в списке значится Венесуэла, там стоимость бензина составляет 1 цент за литр. На втором месте Иран, там цена 95-го бензина 28 центов. Тройку лидеров замыкает Кувейт с ценой 35 центов за литр. В первую десятку также вошли Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара) и ОАЭ (0,68 доллара).



Лидером по дороговизне топлива стал Гонконг с показателем 2,09 доллара за литр АИ-95. Вслед за Гонконгом следуют Норвегия (2,02 доллара) и Нидерланды (1,93 доллара).