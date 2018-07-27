Власти РФ продлили программу льготного автокредитования до 2020 года

11:00 | 30.07.2018

Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 года. Это следует из постановления правительства, опубликованного в понедельник на сайте кабмина. Как отмечает «Вести.ру», жители Дальнего Востока получат увеличенную скидку — до 25 % от стоимости приобретаемого автомобиля. Общий объём финансирования программы — 15 млрд рублей.



Данная мера принята в целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока, объясняет правительство.