Депутат сейма Латвии заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей

10:52 | 30.07.2018

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию необходимо «раздробить» на несколько частей для «спокойствия» в Европе, сообщает РИА «Новости». «Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся», — написал Кирштейнс. Он добавил, что после распада в Европе установится мир на долгий период времени.



Таким образом депутат прокомментировал запись российского публициста Евгения Понасенкова в Twitter, посвященную писателю Владимиру Войновичу. Войнович умер 28 июля на 86-м году жизни.